Двое рыбинцев украли трубы, чтобы сдать их на металлолом Фото: Дмитрий СТЕШИН

В полицию Рыбинска обратился местный житель и сообщил о том, что с участка в микрорайоне Прибрежный неизвестные украли металлические трубы. Ущерб – 11 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемых – ими оказались ранее судимые рыбинцы – 33 лет и 41 года.

- Подозреваемыми даны признательные показания, пояснили - похитили металлические трубы с участка, чтобы сдать в пункт приема металлолома. Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дела по статье «Кража» Похищенное частично изъято, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.