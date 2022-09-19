Три ярославны претендуют на звание «Мисс Офис-2022» и 3 миллиона рублей

Три девушки из Ярославской области претендуют на титул "Мисс Офис-2022". ФОТО: www.missoffice.org

Сегодня, 19 сентября, началось интернет-голосование Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис-2022».

В финал вышли три участницы из Ярославской области. Это маркетолог из Ярославля Елизавета Литницкая, банковский специалист ярославского банка Варвара Моисеева и специалист финансового отдела рыбинской компании Мария Горшкова. Девушки претендуют на почетный титул и роскошную корону, приз в 3 миллиона рублей, а также возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса.

Голосование продлится до 9 октября, по его итогам из 115 полуфиналисток России и зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Голосовать можно один раз в сутки, но за трех понравившихся участниц. Имена девушек, которые попадут в финал, станут известны 10 октября.