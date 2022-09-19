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Происшествия19 сентября 2022 8:20

В Ярославской области произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

Один из водителей пострадал
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославской области произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

В Ярославской области произошло ДТП с грузовиком и легковушкой

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Угличе вчера, 18 сентября, примерно в 15 часов произошло ДТП. На перекрестке улиц Ярославская и Нариманова столкнулись грузовик «Камаз», за рулем которого был 49-летний мужчина и автомобиль «Тойота 4 Раннер» под управлением 46-летнего водителя.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Тойота нуждается в амбулаторном лечении. На место ДТП выезжал сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.