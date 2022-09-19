В Ярославле будут судить «газовиков», обманувших 69 пенсионеров

Мошенники принуждали пенсионеров покупать газоанализаторы по завышенной цене Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославле завершилось расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество». На скамье подсудимых скоро окажутся 10 человек – их обвиняют в обмане 69 пенсионеров.

По версии следствия, с июля 2018-го по сентябрь 2020 года подсудимые приходили в квартиры одиноких пожилых людей под видом сотрудников газовой службы. Особо бдительным пенсионерам показывали удостоверения вымышленных организаций, а потом уговаривали приобрести газоанализаторы.

- Обвиняемые вводили пострадавших в заблуждение относительно стоимости приборов, многократно завышая ее размер, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

Кроме того, мошенники запугивали пожилых людей, уверяя, что если они не купят приборы, то будут оштрафованы, а квартиры отключены от газоснабжения.

- От действий участников преступной группы пострадали 69 пожилых жителей Ярославля. Самая старшая из потерпевших - женщина 1927 года рождения. Пенсионеры отдавали мошенникам различные суммы - от 3 до 15 тысяч рублей за комплект оборудования себестоимостью около 1700 рублей, - рассказали в полиции. - «Установка оборудования», за которую также взималась плата, представляла собой приклеивание датчика к стене на двусторонний скотч.

Мошенникам удалось выманить у доверчивых ярославцев 550 тысяч рублей.