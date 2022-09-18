Жителю Ярославской области дали 9,5 лет за убийство и кражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославской области 40-летний местный житель признан виновным по статьям «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с банковского счета» и «Убийство».

В январе текущего года мужчина в магазине Переславля нашел кредитную карту, которой можно было расплатиться бесконтактным способом. Злоумышленник потратил с карты 1300 рублей.

В феврале этот же мужчина в доме на улице Комсомольской Переславля выпивал со своими знакомыми. В какой-то момент между ним и 39-летним приятелем завязалась ссора, переславец схватился за нож и ударил им обидчика.

- Мужчина от полученных повреждений скончался на месте. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.