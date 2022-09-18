Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 сентября 2022 11:48

В Ярославле двое молодых людей украли из магазина несколько упаковок кофе на 18 тысяч рублей

Похищенное они хотели перепродать
Анастасия ГОЛУБЕВА
Похищенное они хотели перепродать

Похищенное они хотели перепродать

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Дзержинского района Ярославля заявили о краже. Ночью двое неизвестных разбили стекло и проникли в торговый зал магазина на улице Волгоградской. Оттуда они украли несколько упаковок кофе на 18 тысяч рублей.

- В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлены подозреваемые – ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности молодые люди – 21 и 22 лет, которыми даны признательные показания. Пояснили, что похитили кофе с целью дальнейшей перепродажи, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».