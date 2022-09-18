Ярославский «Локомотив» выиграл у подмосковного «Витязя» в домашнем матче

Игра закончилась со счетом 1:0. ФОТО: Александр Погорелов

В Ярославле вчера, 17 сентября, в «Арене-2000» прошел заключительный матч домашней серии. «Локомотив» играл против подмосковного «Витязя». До третьего периода счет был 0:0, решающую шайбу забил Степан Никулин. Со счетом 1:0 ярославская команда одержала победу в этой игре.

- Тяжелая игра была психологически. Вратари здорово сыграли. Доволен, что победили, но цена победы будет зависеть от следующей игры, готовимся к ней, - отметил тренер «Локомотива» Игорь Никитин.