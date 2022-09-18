В Переславском районе произошло ДТП с экскурсионным автобусом и легковушкой

Водитель машины скончался в больнице. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Переславском районе вчера, 17 сентября, примерно в 17:30 произошло ДТП. На 149 километре трассы М-8 столкнулись экскурсионный автобус «Неоплан» и автомобиль «УАЗ Патриот». По всей видимости, удар при столкновении был достаточно сильный, так как левая передняя часть легковушки оказался полностью смята. Обоих водителей отвезли в больницу, но, к сожалению, водитель «УАЗа» позже скончался там от полученных травм.

Водитель автобуса находится в больнице. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

- На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.