В Ярославле на проспекте Машиностроителей благоустроили двор Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на проспекте Машиностроителей благоустроили двор дома №15. В связи с этим, там прошел традиционный праздник двора, на котором местные жители увидели анимационное представление и выступления.

- Во дворе заменили бордюрный камень и асфальтовое покрытие на проезжей части, тротуарах и у входных групп подъездов, сформировали дополнительные парковочные места для автомобильного транспорта, а также установили новый современный детский игровой комплекс. Члены совета дома на специальном занятии рассказали детям, как пользоваться игровой площадкой, и о бережном отношении к оборудованию, — сказал глава территориальной администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

Всего в этом году планируется благоустроить 20 дворов в Заволжском районе.