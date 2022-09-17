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Общество17 сентября 2022 12:58

В Ярославле на проспекте Машиностроителей благоустроили двор

В этом году в Заволжском районе обновят 20 дворов
Анастасия ГОЛУБЕВА
В Ярославле на проспекте Машиностроителей благоустроили двор

В Ярославле на проспекте Машиностроителей благоустроили двор

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на проспекте Машиностроителей благоустроили двор дома №15. В связи с этим, там прошел традиционный праздник двора, на котором местные жители увидели анимационное представление и выступления.

- Во дворе заменили бордюрный камень и асфальтовое покрытие на проезжей части, тротуарах и у входных групп подъездов, сформировали дополнительные парковочные места для автомобильного транспорта, а также установили новый современный детский игровой комплекс. Члены совета дома на специальном занятии рассказали детям, как пользоваться игровой площадкой, и о бережном отношении к оборудованию, — сказал глава территориальной администрации Заволжского района Андрей Мамонтов.

Всего в этом году планируется благоустроить 20 дворов в Заволжском районе.