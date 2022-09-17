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Происшествия17 сентября 2022 11:19

В Ростовском районе задержали мужчину, который воровал автомобильные колеса

Похищенное он продавал
Анастасия ГОЛУБЕВА
У мужчины из гаража пропали колеса

У мужчины из гаража пропали колеса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию Ростовского района обратился 32-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестные украли у него из гаража комплект колес в сборе от машины «УАЗ» на литых дисках. Сумма ущерба - 32 тысячи рублей.

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого. Им оказался 25-летний неработающий местный житель. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что похищенное он продал.

- Также установлена причастность подозреваемого к совершению ещё 5 аналогичных преступлений на территории Ростовского района. Полицией по Ростовскому району возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщили в УМВД России по Ярославской области.