В Ярославском районе в Карабихе отремонтировали Большой дом Некрасова Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославском районе в Карабихе завершили ремонт в Большом доме усадьбы-музея Николая Некрасова. Он был построен на рубеже 18-19 веков. За время своего существования Большого дома капитально ремонтировали трижды: в начале 1870-х, 1890 и в 1910 году.

– Работы лицензированная организация проводила с 2021 года. Старое кровельное покрытие заменено на новое, усилены стропила, заменены пол бельведера и перильное ограждение. Деревянные конструкции обработаны огнезащитным составом, - рассказали в правительстве Ярославской области. – Большой барский дом, входящий в состав усадьбы дворцового типа, имеет в своем основании остатки каменного дома второй четверти XVIII века. Здание двухэтажное, с двумя четырехколонными портиками с южного и северного фасадов, со смотровой башенкой-бельведером на крыш.