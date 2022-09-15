В Ярославле будут судить мужчину, который скинул с балкона свою знакомую

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ярославле 36-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство.

В апреле текущего года мужчина вместе с 35-летней супругой и их 53-летней общей знакомой выпивали в квартире на Ленинградском проспекте. Все шло нормально, но в какой-то момент между обвиняемым и его приятельницей возник конфликт. Ему показалось, что женщина портит их отношения с супругой.

- Злоумышленник, используя свое физическое превосходство над потерпевшей, умышленно нанес ей множественные удары ногами и руками в область головы и туловища. После чего, скинул потерпевшую с балкона. Женщина выжила, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи со стороны третьих лиц, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.