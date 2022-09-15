В мэрии Ярославля рассказали, куда жаловаться, если в доме не дали тепло

В Ярославле открыли «горячую линию» по вопросам отопления Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопительный сезон в Ярославле начался 8 сентября, однако, потеплело далеко не во всех домах города.

Если батареи в вашей квартире до сих пор холодные, звоните по телефонам «горячей линии»: 40-40-40 и 59-40-40.

Также можно обратиться в диспетчерскую службу вашей управляющей компании:

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района»: 59-40-40;

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района»: 71-02-02;

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района»: 26-20-20;

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района»: 67-18-18;

- АО «Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района»: 67-18-18;

- НАО «Управдом Фрунзенского района»: 26-11-11.