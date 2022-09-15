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Происшествия15 сентября 2022 11:00

Под Рыбинском сгорел автосервис и 11 машин

Пожар произошел вечером 14 сентября
Полина Вачнадзе
Под Рыбинском сгорел автосервис

Под Рыбинском сгорел автосервис

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В поселке Красная Горка под Рыбинском огонь уничтожил автосервис.

Пожар начался около 18:30 14 сентября. На место выехали 5 единиц техники и 15 пожарных. С огнем спасатели боролись три часа.

- Уничтожено здание и хозяйственная постройка на площади 348 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Сотрудники автосервиса не пострадали, чего нельзя сказать об автомобилях, которые находились на ремонте. Повреждены 11 машин, четыре из них уничтожены полностью.

Причины пожара сейчас устанавливаются.

А по факту поджога семи машин в Заволжском районе Ярославля уже возбуждено уголовное дело.