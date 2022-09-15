Под Рыбинском сгорел автосервис и 11 машин

Под Рыбинском сгорел автосервис
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
В поселке Красная Горка под Рыбинском огонь уничтожил автосервис.
Пожар начался около 18:30 14 сентября. На место выехали 5 единиц техники и 15 пожарных. С огнем спасатели боролись три часа.
- Уничтожено здание и хозяйственная постройка на площади 348 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
Сотрудники автосервиса не пострадали, чего нельзя сказать об автомобилях, которые находились на ремонте. Повреждены 11 машин, четыре из них уничтожены полностью.
Причины пожара сейчас устанавливаются.
А по факту поджога семи машин в Заволжском районе Ярославля уже возбуждено уголовное дело.