В Ярославской области 331 человек заразился коронавирусом 15 сентября

Скриншот Яндекс.Статистика
В Ярославской области, по данным оперштаба на 15 сентября, коронавирусом за сутки заразился 331 человек. С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 171 896 ярославцам.
За минувшие сутки госпитализированы 28 пациентов. Смертей от COVID-19 не зарегистрировано. С начала пандемии от коронавируса умер 2 831 ярославец.
Заболели в России: 20 265 004 (+56 126)
Умерли в России: 385 727 (+99)
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В районе Ярославской области ввели обязательную ревакцинацию против COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в регионе растет (подробнее)