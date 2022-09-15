В Ярославской области 331 человек заразился коронавирусом 15 сентября

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В Ярославской области, по данным оперштаба на 15 сентября, коронавирусом за сутки заразился 331 человек. С начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 171 896 ярославцам.

За минувшие сутки госпитализированы 28 пациентов. Смертей от COVID-19 не зарегистрировано. С начала пандемии от коронавируса умер 2 831 ярославец.

Заболели в России: 20 265 004 (+56 126)

Умерли в России: 385 727 (+99)

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