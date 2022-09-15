В Ярославле полицейские спасли мужчину при пожаре

Полицейские спасли ярославца от смерти в огне Фото: УМВД по Ярославской области

В 2 часа ночи 12 сентября пожарным поступил вызов – загорелся дом на улице Пролетарской в Ярославле. Первыми на месте происшествия оказались сотрудники ППС, которые проводили патрулирование Заволжского района. Лейтенант Андрей Круглов, прапорщик Дмитрий Хахалкин и младший сержант Кирилл Грибов первым делом и насколько это было возможно, осмотрели горящий дом, чтобы убедиться, что в нем никого нет. Потом полицейские заметили, заметили, что огонь начал переходить на соседнее строение. Быстро перекрыв подачу газа на участке, сотрудники ППС бросились будить хозяев дома.

- Полицейские помогли 28-летнему мужчине выбраться на улицу. Ярославца осмотрели медики скорой помощи, после чего его доставили к родственникам, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пожар удалось потушить только к 6 утра. Как сообщали в региональном МЧС, огонь полностью уничтожил строение площадью в 150 квадратных метров и повредил строение на площади в 250 квадратов.