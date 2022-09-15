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Здоровье15 сентября 2022 9:01

В районе Ярославской области ввели обязательную ревакцинацию против COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в регионе растет
Полина Вачнадзе
Заболеваемость коронавирусом растет

Заболеваемость коронавирусом растет

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Гаврилов-Ямском районе, впервые за несколько месяцев, прошло заседание штаба по предотвращению распространения коронавируса. Заболеваемость снова начала расти – как в России, так и в Ярославской области. Заболевшие COVID-19 есть и в Гаврилов-Ямском районе.

Главной мерой профилактики коронавируса все также остается вакцинация, а точнее – ревакцинация, так как многие жители района уже сделали прививки против вируса.

- Согласно приказу главного санитарного врача Ярославской области, в обязательном порядке ревакцинацию должны пройти работники образования, культуры, медицинские и социальные работники, то есть те категории работающего населения, которым по долгу службы приходится контактировать с большим количеством людей, - сообщили во время заседания штаба.

Также необходимо усилить профилактику COVID-19 на предприятиях и в организациях. В обязательном порядке должны использоваться санитайзеры. Маски – пока по возможности.