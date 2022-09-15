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Общество15 сентября 2022 7:11

Ремонт улицы Советской в Ярославле закончат к концу сентября

Пока что работы идут по графику
Полина Вачнадзе
Ремонт одной из центральных улиц Ярославля завершат к концу сентября

Ремонт одной из центральных улиц Ярославля завершат к концу сентября

Фото: Мэрия Ярославля

Ремонт улицы Советской – от Красной площади до Республиканской – завершат к концу сентября. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярославля Ярослав Овчаров.

- Работы идут в графике, опасений срывов сроков мы не видим. Подрядчик полностью заменил бортовой камень, завершаются работы по обустройству крупноформатной плитки, на одной стороне дороги уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, - пояснил Ярослав Овчаров.

Параллельно с ремонтом одной из центральных улиц Ярославля, идет разработка проектно-сметной документации ремонта участка от улицы Республиканской до Шинного завода, а также улиц Победы и Свободы.