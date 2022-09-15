Ремонт улицы Советской в Ярославле закончат к концу сентября

Ремонт одной из центральных улиц Ярославля завершат к концу сентября Фото: Мэрия Ярославля

Ремонт улицы Советской – от Красной площади до Республиканской – завершат к концу сентября. Об этом сообщил директор департамента городского хозяйства Ярославля Ярослав Овчаров.

- Работы идут в графике, опасений срывов сроков мы не видим. Подрядчик полностью заменил бортовой камень, завершаются работы по обустройству крупноформатной плитки, на одной стороне дороги уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, - пояснил Ярослав Овчаров.

Параллельно с ремонтом одной из центральных улиц Ярославля, идет разработка проектно-сметной документации ремонта участка от улицы Республиканской до Шинного завода, а также улиц Победы и Свободы.