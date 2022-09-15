Тренер ярославского «Локомотива»: хоккей превращается в одну из самых древних профессий

14 сентября встретились ярославский «Локомотив» и питерский СКА Фото: Александр Погорелов

Вчера, 14 сентября, в «Арене-2000» встретились ярославский «Локомотив» и питерский СКА. За несколько минут до окончания игры хозяева вели со счетом 2:1, но гости из Северной столицы собрались с силами. Итог встречи: 2:3 не в пользу «Локомотива».

Во время третьего периода нападающий ярославцев Егор Коршков получил пятиминутное удаление и крупный дисциплинарный штраф за удар клюшкой в область паха игроку СКА Андрею Педану.

Итог встречи: 2:3 не в пользу «Локомотива» Фото: Александр Погорелов

- Здесь проблема не в 300 тысячах штрафа. Хоккей превращается в профессию не мужскую, а одну из самых древних в мире. Этим начинают пользоваться, что, я считаю, неприемлемо. Все-таки хоккей – мужской вид спорта, - сказал после игры тренер «Локомотива» Игорь Никитин.