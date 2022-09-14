В ярославскую клиническую больницу №9 купили оборудование за 8 миллионов рублей

Техника поступила в гинекологическое отделение Фото: Алексей ФОКИН

В ярославскую клиническую больницу №9 закупили новое оборудование. Видеостойка для гистерорезектоскопии и лапароскопический комплекс поступили в гинекологическое отделение. На технику было выделено порядка 8 миллионов рублей.

– Для гинекологической службы больницы это весомые приобретения. Новый комплекс оборудования сократит время ожидания лапароскопических оперативных вмешательств, – пояснил главный врач медучреждения Станислав Белокуров.