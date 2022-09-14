В Рыбинске стартовал турнир по мини-футболу среди школьников Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске сегодня, 14 сентября, на стадионе «Взлет» стартовал турнир по мини-футболу среди школьников. Соревнования будут идти четыре дня. За это время на поле выйдет 21 команда.

— Соревнования носят статус межмуниципальных. Финал пройдет в Тутаеве, где встретятся команды, которые одержат победу в своих муниципальных образованиях. Турнир проводится не только с целью популяризации футбола среди школьников, но и для выявления талантливых, одаренных детей. У тренеров будет возможность оценить игру ребят, чтобы потом пригласить их в секции, — рассказал один из организаторов турнира Евгений Федоров.

Матчи пройдут 14,15,16 и 19 сентября. Все игры будут начинаться в 14 часов.