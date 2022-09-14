Инаугурация губернатора Ярославской области пройдет 19 сентября

Инаугурация Михаила Евраева пройдет 19 сентября Фото: Правительство Ярославской области

Избирательная комиссия Ярославской области признала выборы, проходившие в регионе 9, 10 и 11 сентября, состоявшимися и действительными.

- Мы признаем избранным на должность губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Он набрал 217 995 голосов избирателей, что составляет 82,31% голосов избирателей, принявших участие в выборах, - сообщила председатель избиркома Елена Новик.

Инаугурация губернатора Ярославской области Михаила Евраева пройдет в понедельник, 19 сентября. Церемония вступления в должность состоится в КЗЦ "Миллениум".