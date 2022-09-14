В Ярославле прошла техническая приемка дублера улицы Слепнева

В Ярославе прошла техническая приемка дублера улицы Слепнева Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославе прошла техническая приемка дублера улицы Слепнева, ремонт которой выполнили по нацпроекту БКД.

Изначально должны были привести в порядок не только проезжую часть, но и тротуары, однако, осмотр показал, что он находятся в хорошем состоянии. Поэтому сэкономленные средства направили на другие работы.

- В целом у нас замечаний нет, в ближайшее время планируем ввести дорогу в эксплуатацию, - сказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

На объекте заменили асфальт, установили новый бортовой камень, заменили знаки и ограждения, нанесли дорожную разметку пластичными материалами.

- Начали работы активно, но пришлось сделать приостановку на две недели. Были проблемы с инженерными сетями. Ресурсные организации перенесли свои сети, и мы продолжили ремонт улицы. Было достаточно много дополнительных работ. В основном они касались ремонта проезжей части на перекрестках, - пояснил отметил главный инженер подрядной организации Дмитрий Шевчук.