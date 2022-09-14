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Общество14 сентября 2022 9:26

Ярославские учителя не поехали преподавать на Донбасс

Соответственно, все они сейчас находятся в безопасности
Полина Вачнадзе
Ярославские педагоги так и не уехали преподавать в ДНР и ЛНР

Ярославские педагоги так и не уехали преподавать в ДНР и ЛНР

Фото: Евгения ГУСЕВА

В связи с изменением учебных программ и внедрением новых образовательных стандартов, школам Донбасса понадобилась помощь учителей из России. В июле 23 педагога из Ярославской области изъявили желание уехать в Донецкую и Луганскую народные республики.

После того, как произошла перегруппировка войск в Харьковской области, появилась информация о российских педагогах, попавших в плен к украинцам. Однако, по данным Министерства просвещения, прибывшие из России учителя находятся на территориях, которые контролируют военнослужащие ЛДНР.

Ярославским педагогам, которые изъявили желание отправиться в командировку на Донбасс, также ничего не угрожает. По каким-то причинам отъезд наших учителей так и не состоялся.