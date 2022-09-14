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Общество14 сентября 2022 8:01

В Волжском парке открыли "Маленький Рыбинск"

Необычную детскую площадку создали по эскизам воспитанников "Кванториума"
Полина Вачнадзе
В Рыбинске открыли оригинальную детскую площадку

В Рыбинске открыли оригинальную детскую площадку

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске вчера, 13 сентября, открыли необычную детскую площадку - "Маленький Рыбинск". Все игровые элементы здесь сделаны по эскизам воспитанников "Кванториума". Ребята решили, что горки и турники должны быть стилизованы под местные достопримечательности.

Детская площадка "Маленький Рыбинск" сделана в рамках проекта "Наши дворы". На выбор горожанам представили пять типовых проектов и проект, выполненный по идеям детей. Рыбинцы остановились на оригинальном варианте.