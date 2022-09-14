В Волжском парке открыли "Маленький Рыбинск"

В Рыбинске открыли оригинальную детскую площадку Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске вчера, 13 сентября, открыли необычную детскую площадку - "Маленький Рыбинск". Все игровые элементы здесь сделаны по эскизам воспитанников "Кванториума". Ребята решили, что горки и турники должны быть стилизованы под местные достопримечательности.

Детская площадка "Маленький Рыбинск" сделана в рамках проекта "Наши дворы". На выбор горожанам представили пять типовых проектов и проект, выполненный по идеям детей. Рыбинцы остановились на оригинальном варианте.