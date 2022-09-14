Ярославец снял с себя более 30 клещей после похода в лес

Дмитрий Соколов после похода в лес снял с себя три десятка клещей. ФОТО: страница Дмитрия Соколова ВКонтакте

Более 30 клещей снял с себя житель Ярославской области Дмитрий Соколов после похода в лес Гаврилов-Ямского района. Мужчина пошел за грибами, а вернулся с пустой корзинкой, но обвешанный кровососами.

- Сходил в лес на час. Снял с себя более 30 клещей. Будьте осторожны! На фото лишь малая часть, - пишет Дмитрий на своей странице ВКонтакте.

В этом году, клещи, кстати, не так активны, как обычно. За медпомощью после встречи с ними обратились около 4,7 тысячи ярославцев - это на четверть меньше среднего многолетнего показателя.