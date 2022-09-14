Судьбу ограждения на улице Первомайской решат ярославцы

Установить забор или нет - решат ярославцы. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Ярославцы будут решать судьбу чугунных заборов с улицы Первомайской. Сейчас рассматривается два варианта развития событий: ограждения могут вернуть на место, а могут обойтись и без них. По мнению некоторых горожан, без заборов центр города смотрится лучше.

- Сейчас заборы находятся на ремонте, потому что они были в печальном состоянии. Вернутся они или нет - будет слушать мнение жителей, - сказал и.о. мэра Ярославля Илья Мотовилов.

Скорее всего, опрос пройдет в социальных сетях.