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Происшествия13 сентября 2022 15:03

Житель Ярославля избил женщину отверткой, угрожая расправой

У мужчины выявлено психическое расстройство
Анастасия ГОЛУБЕВА
Житель Ярославля избил женщину отверткой, угрожая расправой

Житель Ярославля избил женщину отверткой, угрожая расправой

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ярославле ранее судимый 37-летний местный житель обвиняется по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» и «Угроза убийством».

В марте текущего года на кухне коммунальной квартиры мужчина подошел к соседке, которая готовила обед, и ударил ее кулаком по голове. Женщина упала и потеряла сознание. Когда она очнулась, поняла, что сосед бьет ее отверткой, угрожая убийством. На крики прибежал брат мужчины, который смог оттащить и успокоить родственника.

- Установлено, что вследствие имеющегося у него психического расстройства мужчина не мог осознавать фактически характер своих действий и руководить ими, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении него принудительных мер медицинского характера, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.