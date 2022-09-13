Жительница Рыбинска получила компенсацию за падение на рынке

67-летняя жительница Рыбинска при помощи сотрудников прокуратуры получила компенсацию за падение на территории одного из рынков города.

Женщина споткнулась о железные трубы и упала, при этом сильно зашибла правое бедро. Пенсионерка обратилась в суд с требованием компенсировать причиненный ей вред, однако, там ее иск отклонили.

- Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что истцом не доказано получение травмы в результате падения на рынке, а также причинно-следственная связь между падением и полученными повреждениями. Не согласившись с указанными выводами, городской прокуратурой принесено апелляционное представление на состоявшееся судебное решение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда с доводами прокуратуры согласилась и приняла по делу новое решение. Пострадавшая получила компенсацию морального вреда – 10 тысяч рублей.