Сборная Ярославской области взяла 43 медали на соревнованиях по боксу Фото: Правительство Ярославской области

В регионе прошел Кубок губернатора Ярославской области по боксу. Наша сборная взяла 43 медали на этих соревнованиях. В турнире участвовали более 300 спортсменов со всей страны.

– В делегацию атлетов Ярославской области вошли 60 боксеров из Ярославля, Ростова и Рыбинска, - рассказали в правительстве региона. – Победителями турнира стали 11 представителей нашего региона, 13 боксеров стали серебряными призерами и 19 спортсменов – бронзовыми.