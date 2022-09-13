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Спорт13 сентября 2022 13:30

Сборная Ярославской области взяла 43 медали на соревнованиях по боксу

В турнире участвовали более 300 спортсменов
Анастасия ГОЛУБЕВА
Сборная Ярославской области взяла 43 медали на соревнованиях по боксу

Сборная Ярославской области взяла 43 медали на соревнованиях по боксу

Фото: Правительство Ярославской области

В регионе прошел Кубок губернатора Ярославской области по боксу. Наша сборная взяла 43 медали на этих соревнованиях. В турнире участвовали более 300 спортсменов со всей страны.

– В делегацию атлетов Ярославской области вошли 60 боксеров из Ярославля, Ростова и Рыбинска, - рассказали в правительстве региона. – Победителями турнира стали 11 представителей нашего региона, 13 боксеров стали серебряными призерами и 19 спортсменов – бронзовыми.