Жителей Ярославской области осудили за производство поддельного алкоголя

На производстве под Переславлем работали мигранты из Средней Азии. ФОТО: УФСБ по Ярославской области

Трое жителей Ярославской области признаны виновными в незаконном производстве и продаже алкоголя. Под видом известных отечественных и зарубежных брендов предприниматели - двое граждан Южного Кавказа и один гражданин Средней Азии - продавали контрафактное спиртное, произведенное под Переславлем. Здесь была налажена линия по разливу, на которой работали более 20 мигрантов из Средней Азии, оборудованы склады, предназначенные для хранения изготовленной продукции.

- Товар реализовывался на территории Ярославской области, а также в других регионах страны. Согласно данным произведенного исследования, продукция содержала метиловый, изо-метиловый спирты. В ходе следствия установлено, что она являлась опасной для здоровья граждан, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Противоправная деятельность ярославцев была выявлена и пресечена сотрудниками регионального УФСБ при поддержке Росгвардии.

На производстве изъяли более полумиллиона бутылок готовой продукции, 200 тысяч штук тары, 40 паллетов с бочками спирта по 15 кубов каждая, а также фурнитуру и поддельные федеральные специальные марки.

Стоимость изъятого оборудования и продукции составила более 500 миллионов рублей.

Приговор суда таков: виновным назначено наказание от 2,5 до 4 лет и 2 месяцев лишения свободы в колониях общего режима.