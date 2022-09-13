Сезон охоты продлится до 28 февраля Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области 15 сентября откроется сезон охоты на зайцев, лисиц и енотовидных собак. Он продлится до 28 февраля. Сейчас в лесах региона около 20,2 тысячи особей зайца-беляка, 1,7 тысячи – зайца-русака, 1,9 тысячи енотовидных собак и 1,2 тысячи лисиц.

- Согласно установленным в регионе нормам, в сутки один охотник может добыть не более трех зайцев, - сообщил заместитель председателя комитета охраны животного мира департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. – На лисицу и енотовидную собаку суточная норма допустимой добычи составляет по 10 особей. Это обусловлено необходимостью предотвращения распространения бешенства, переносчиками которого являются эти животные.

Как получить разрешение на добычу пушных зверей?

- через портал Госуслуг;

- офисы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- по почте заказным письмом с уведомлением вложения;

- либо при личном обращении.