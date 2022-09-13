В больницы Ярославской области привезли 15 новых автомобилей Фото: Правительство Ярославской области

В больницы Ярославской области вчера, 12 сентября, привезли 15 новых легковых автомобилей. Автопарки пополнились в Тутаевской, Некрасовской, Ростовской, Переславской, Гаврилов-Ямской и Любимской больницах.

На следующей неделе в регион поступят еще 11 машин. Транспорт предусмотрен для перевозки пациентов и выездов врачей.

– Если считать с последней партией автомобилей, в общей сложности к нам на баланс поступили 10 новых машин, – рассказал главный врач Тутаевской ЦРБ Андрей Яценко. – Сейчас пришли «Лады Гранты». До этого в списке приобретений были «Газели», «Нива», «УАЗ Патриот», «Лада Веста». Конечно, мы рады новому транспорту. Машины стали хорошим подспорьем в работе амбулаторно-поликлинического звена, особенно при обслуживании вызовов в удаленных населенных пунктах.