Более 100 тысяч жителей области пользуются онлайн-кабинетом клиента «ТНС энерго Ярославль»

Дистанционный онлайн-сервис «Личный кабинет» доступен на официальном сайте и в мобильном приложении «ТНС энерго Ярославль». С его помощью клиенты компании могут оперативно узнавать информацию о состоянии лицевого счета, оплачивать потребленную электроэнергию, просматривать историю начислений и оплат, передавать показания приборов учета. Квитанция на оплату здесь появляется на несколько дней раньше, чем приходит ее бумажный аналог.

С помощью раздела «Обращения» в Личном кабинете можно задать вопрос специалисту, написать отзыв, направить заявление и необходимые документы на смену собственника лицевого счета, заказать справку об отсутствии задолженности, при необходимости распечатывать документы.

Кроме того, в Личный кабинет можно добавить сразу несколько лицевых счетов — например, если у вас квартира, дом, дача, или вы помогаете пожилым родственникам с оплатой и передачей показаний приборов учета.

Для регистрации в личном кабинете на сайте «ТНС энерго Ярославль» необходимо заполнить форму с внесением номера лицевого счета, суммы последнего платежа и указанием электронного адреса. На электронную почту будет направлено письмо с паролем для входа в личный кабинет и дальнейшей авторизации.

Личный кабинет клиента — современная форма взаимодействия со сбытовой компанией, удобный способ контролировать платежи за электроэнергию.