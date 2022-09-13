В Рыбинске 100 миллионов рублей выделили на ремонт шести участков дорог Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске 100 миллионов рублей выделили на ремонт шести участков дорог. Всего обновят 3,2 километра асфальтного покрытия.

Какие улицы будут ремонтировать?

Участки улиц Черняховского от улицы Толбухина до дома №10 по улице Черняховского, улицу Моисеенко, улицу Правды от Александровской до Сакко и Ванцетти, Сакко и Ванцетти от улицы Правды до Бурлацкой, около двух километров улицы Ошурковской в районе предприятия общества слепых и участок Ярославского тракта в районе магазина «Светофор».

- Технические проекты по этим улицам готовы. На участках будет выполнено асфальтирование проезжей части щебеночно-мастичным асфальтом, замена бортового камня, ремонт тротуаров, нанесена разметка, выставлены знаки и на четырех участках – ограждение, - пояснили специалисты управления городского хозяйства. - Материалы и дорожные технологии позволяют вести работы при неблагоприятных погодных условиях по регламенту, установленному Росавтодором.

Ремонтировать улицы начнут через неделю, а закончить все работы планируют к концу октября.