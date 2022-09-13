Ярославец с крыши здания в центре города украл горгулью

Ярославец с крыши здания украл горгулью Фото: УМВД по Ярославской области

С крыши здания на улице Трефолева в Ярославле несколько дней назад была украдена статуя горгульи. Пьяный 27-летний ярославец залез наверх здания, умудрился снять скульптуру и каким-то чудесным образом спуститься с ней вниз.

В обнимку со статуей молодой человек прошел по центру города и принес добычу к себе домой. Но любовался произведением искусства воришка-верхолаз недолго. По камерам видеонаблюдения отследить его путь оказалось нетрудно.

- Установлен подозреваемый в совершении кражи – ранее судимый местный житель, которым даны признательные показания. Похищенное изъято, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».