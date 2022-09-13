Ярославцам рассказали, с какого числа они будут платить за отопление

Платить за отопление ярославцы будут с момента фактического подключения дома Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году отопительный сезон в Ярославской области начался раньше обычного. Из-за резкого похолодания и многочисленных просьб ярославцев, тогда еще врио губернатора региона Михаил Евраев распорядился не дожидаться нормативных показателей и с 8 сентября дать тепло и в объекты соцсферы, и в жилой сектор.

На календаре 13 сентября, но во многих квартирах Ярославля батареи по-прежнему холодные. На общегородском совещании в мэрии рассказали, когда в домах все же потеплеет.

- В первую очередь идет подключение объектов социальной сферы, их 389. Отопление есть в 73 школах из 84, 145 детских садах из 158, - сообщил начальник управления инженерного обеспечения Алексей Соков. – В городе 3 960 многоквартирных домов с центральным отоплением, на сегодняшний день подключено 2 457, это 62%. Думаю, эта неделя будет завершающей, весь жилой фонд и социальную сферу мы подключим.

То есть, к 18 сентября весь город будет отапливаться.

Также Алексей Соков ответил на вопрос по оплате тепла, волнующий многих ярославцев. Он уточнил, что платить за отопление ярославцы будут с момента фактического подключения дома, а не с даты начала отопительного сезона.