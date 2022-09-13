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Общество13 сентября 2022 8:11

В Ярославской области будут производить электробусы и электродвигатели

В регионе планируют построить два завода
Полина Вачнадзе
В Ярославской области собираются построить два завода. ФОТО: trans-alfa.ru

В Ярославской области собираются построить два завода. ФОТО: trans-alfa.ru

В Ярославской области собираются построить два завода: на одном будут производить электробусы, на втором – электродвигатели. Совместные планы обсудили глава региона Михаил Евраев и учредитель АО «Транс-Альфа» Александр Каледин.

- Мы наметили с инвестором конкретные шаги по первому проекту – заводу по производству электробусов. Объем инвестиций в проект оценивается 6,6 миллиардов рублей, - сказал Михаил Евраев. – На производстве будет более 1000 рабочих мест.

Электродвигатели, которые также планируют производить в Ярославской области, будут использовать не только на электробусах компании, но и на электротранспорте других российских производителей.