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Общество13 сентября 2022 7:34

Рыбинец Иван Грибанов награжден Орденом Мужества

20-летний военнослужащий получил тяжелое ранение
Полина Вачнадзе
Иван принимал участие в боях за освобождение Луганской области. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

Иван принимал участие в боях за освобождение Луганской области. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

20-летний житель Рыбинска Иван Грибанов награжден Орденом Мужества. Указ уже подписал глава государства Владимир Путин.

Иван служил по контракту в парашютно-десантном полку. В бою за освобождение Луганской области молодой человек был серьезно ранен – ему пришлось ампутировать обе ступни. Сейчас рыбинец проходит лечение в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, впереди его ждет протезирование и реабилитация.

- Мужества Ивану. Поможем ему и его семье всем, чем сможем, - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.