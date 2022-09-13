В Борисоглебском Ярославской области начали восстанавливать рухнувший мост

В Борисоглебском Ярославской области приступили к восстановлению моста через реку Устье. ФОТО: группа "Подслушано Борисоглебский ЯрОбл" ВКонтакте

В Борисоглебском Ярославской области приступили к восстановлению моста через реку Устье.

Пешеходный мост рухнул во время штормового ветра, с того момента прошло почти 2,5 года. И вот, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки – работы начались, о чем местные жители сразу же сообщили в соцсетях.

- Очень хорошая новость. Мост необходим, - пишет Татьяна Стрекозова.

- В конце не забудьте ограждения поставить, чтобы машины не ездили. Клумбы не справлялись со своей ролью, может, поэтому мост и рухнул, что помимо пешеходов по нему и авто ездили, - считает Кристина Альварез.

Контракт с подрядчиком заключили 5 сентября. Сначала подрядная организация должна разобрать остатки рухнувшего моста. По контракту, эту работу необходимо выполнить до 4 октября. После начнется строительство нового моста, которое должны завершить к концу этого года.

Так что, лишится поселок своей достопримечательности, благодаря которой он стал известен на всю страны.