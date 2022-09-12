В следственных изоляторах Ярославля и Рыбинска прошли выборы

Подозреваемые и обвиняемые, которые находятся в СИЗО, смогли проголосовать на выборах. ФОТО: УФСИН по Ярославской области

Жители Ярославской области, которые содержатся под стражей в СИЗО-1 Ярославля и СИЗО-2 Рыбинска, имели возможность проголосовать на минувших выборах. Отдать свои голоса за кандидатов в губернаторы и в депутаты муниципалитета смогли около 400 человек.

В корпусах СИЗО организовали избирательные участки, установили кабины для тайного голосования, урны.

- За период проведения голосования в учреждениях УФСИН России по Ярославской области нарушений не допущено, жалоб и заявлений от наблюдателей, членов избирательной комиссии, а также самих подозреваемых и обвиняемых не поступало, - сообщили в пресс-службе ведомства.