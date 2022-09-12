В августе 2022 года землевладельцам ЯО Россельхознадзором выдано 61 предостережение за зарастание почти 6 тыс. га сельхозугодий

В августе 2022 года в целях предупреждения нарушений обязательных требований земельного законодательства специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проводилась профилактическая работа в сфере земельного надзора.

На проверенных государственными инспекторами Управления земельных участках были выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с невыполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель.

Бездействие собственников в отношении принадлежащих им земель сельскохозяйственного назначения может привести к нарушениям обязательных требований земельного законодательства, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 статьи 8.7 КоАП РФ.

Правообладателям в целях профилактики правонарушений выдано 61 предостережение за нарушение земельного законодательства на площади 5918,8 га и предложено осуществить на земельных участках сельскохозяйственного назначения мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания древесно-кустарниковой и сорной растительностью на основании разработанного в установленном порядке проекта культуртехнической мелиорации.

В августе 2022 года государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям были выявлены признаки нарушений обязательных требований земельного законодательства, связанные с невыполнением установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от негативного воздействия, ухудшающего качественное состояние земель.