В Ярославле грузовик с песком придавил трактор и легковушку

Грузовик завалился на бок. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 12 сентября, произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. У дома №109 на Тормозном шоссе столкнулись трактор, грузовик и три легковых автомобиля. Грозовая машина с песком опрокинулась на бок, придавила одну легковушку и трактор.

- По предварительной информации, пострадал водитель трактора – он нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Причины ДТП устанавливаются.