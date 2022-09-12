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Происшествия12 сентября 2022 12:24

В Ярославле грузовик с песком придавил трактор и легковушку

Один водитель пострадал
Полина Вачнадзе
Грузовик завалился на бок. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Грузовик завалился на бок. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле сегодня, 12 сентября, произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. У дома №109 на Тормозном шоссе столкнулись трактор, грузовик и три легковых автомобиля. Грозовая машина с песком опрокинулась на бок, придавила одну легковушку и трактор.

- По предварительной информации, пострадал водитель трактора – он нуждается в амбулаторном лечении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте аварии. Причины ДТП устанавливаются.