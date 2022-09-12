Рыбинским полицейским, чтобы остановить пьяного водителя, пришлось стрелять по колесам машины

Под Рыбинском задержали пьяного водителя Фото: УМВД по Ярославской области

В Рыбинске, чтобы остановить пьяного водителя, полицейским пришлось применить табельное оружие.

Сообщение о том, что за рулем «Рено Логан» находится нетрезвый водитель, в полицию поступило вечером 10 сентября. Сотрудники ДПС быстро выявили машину, которой управлял лихач, но требования остановиться мужчина проигнорировал.

- Было принято решение применить табельное оружие. Вне населенного пункта полицейскими был сделан предупредительный выстрел в воздух. Но водитель продолжил движение, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Тогда полицейским пришлось стрелять по колесам. Лишь тогда водителю пришлось затормозить.

- В отношении 34-летнего мужчины составлены протоколы по нескольким статьям КоАП РФ, они направлены в суд для рассмотрения. Автомобиль помещен на спецостоянку, - уточнили в полиции.