Стал известен новый состав депутатов муниципалитета Ярославля

В Ярославле избрали депутатов муниципалитета Фото: Полина Вачнадзе

Стали известны имена депутатов муниципалитета Ярославля 8-го созыва. К работе они приступят в конце сентября – именно этим людям в ближайшие месяцы предстоит выбрать главу города.

Муниципалитет Ярославля состоит из 38 депутатов, 34 из них являются членами партии «Единая Россия». КПРФ представляет Евгения Овод, «Справедливую Россию» - Анатолий Каширин, ЛДПР – Александр Ерофеев, партию «Новые люди» - Вячеслав Рудь.

Итак, в муниципалитет вошли:

В новом составе муниципалитета:

1 округ - Ольга Румянцева, заведующая детским садом №55;

2 округ - Михаил Маврычев, директор ЗАО «Аграрно-промышленный центр»;

3 округ - Максим Дмитриев, индивидуальный предприниматель;

4 округ - Михаил Кузнецов, директор по развитию ООО «Технофлекс»;

5 округ - Вера Чернявская, директор «Управляющей организации многоквартирными домами Дзержинского района»;

6 округ - Вячеслав Рудь, предприниматель;

7 округ - Инна Волчихина, директор школы №27;

8 округ - Татьяна Обухова, директор МАУ ИРСИ;

9 округ - Александр Куташов, коммерческий директор «ТК Гранд»;

10 округ - Любовь Дмитриева, директор школы №26;

11 округ - Михаил Шабанов, действующий депутат муниципалитета;

12 округ - Евгения Боголюбова, директор ДК «Гамма»;

13 округ - Сергей Смоленский, действующий депутат муниципалитета;

14 округ - Василий Тубашов, директор Ярославской областной больницы;

15 округ - Илья Горохов, действующий депутат муниципалитета;

16 округ - Алексей Малютин, действующий депутат муниципалитета;

17 округ - Андрей Степанов, первый заместитель директор ГБУ «Горзеленхозстрой»;

18 округ - Светлана Агашина, действующий депутат муниципалитета;

19 округ - Андрей Будников, генеральный директор ООО «Велес»;

20 округ - Любовь Сурова, советник мэра Ярославля;

21 округ - Анатолий Каширин, действующий депутат муниципалитета;

22 округ - Николай Куликов, директор спортивной школы олимпийского резерва №3;

23 округ - Екатерина Майнугина, директор ДК «Нефтяник»;

24 округ - Евгения Овод, действующий депутат муниципалитета;

25 округ - Дмитрий Волончунас, действующий депутат муниципалитета;

26 округ - Владислав Любомиров, заместитель директора по снабжению завода «Хром»;

27 округ - Зураби Липартелиани, директор школы №57;

28 округ - Александр Черепанин, действующий депутат муниципалитета;

29 округ - Сергей Калинин, действующий депутат муниципалитета;

30 округ - Константин Шлапак, действующий депутат муниципалитета;

31 округ - Надежда Лихачева, заместитель директора УК «Яркамп»;

32 округ - Сергей Давлетов, главный врач больницы №2;

33 округ - Александр Ерофеев, технический директор ООО «АДС» (ЛДПР);

34 округ - Александр Забирко, действующий депутат муниципалитета;

35 округ - Миша Халтян, действующий депутат муниципалитета;

36 округ - Алена Герасименко, индивидуальный предприниматель;

37 округ - Олег Ненилин, действующий депутат муниципалитета;

38 округ - Игорь Пятковский, индивидуальный предприниматель.