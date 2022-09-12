Стал известен новый состав депутатов муниципалитета Ярославля

В Ярославле избрали депутатов муниципалитета
Фото: Полина Вачнадзе
Стали известны имена депутатов муниципалитета Ярославля 8-го созыва. К работе они приступят в конце сентября – именно этим людям в ближайшие месяцы предстоит выбрать главу города.
Муниципалитет Ярославля состоит из 38 депутатов, 34 из них являются членами партии «Единая Россия». КПРФ представляет Евгения Овод, «Справедливую Россию» - Анатолий Каширин, ЛДПР – Александр Ерофеев, партию «Новые люди» - Вячеслав Рудь.
Итак, в муниципалитет вошли:
В новом составе муниципалитета:
1 округ - Ольга Румянцева, заведующая детским садом №55;
2 округ - Михаил Маврычев, директор ЗАО «Аграрно-промышленный центр»;
3 округ - Максим Дмитриев, индивидуальный предприниматель;
4 округ - Михаил Кузнецов, директор по развитию ООО «Технофлекс»;
5 округ - Вера Чернявская, директор «Управляющей организации многоквартирными домами Дзержинского района»;
6 округ - Вячеслав Рудь, предприниматель;
7 округ - Инна Волчихина, директор школы №27;
8 округ - Татьяна Обухова, директор МАУ ИРСИ;
9 округ - Александр Куташов, коммерческий директор «ТК Гранд»;
10 округ - Любовь Дмитриева, директор школы №26;
11 округ - Михаил Шабанов, действующий депутат муниципалитета;
12 округ - Евгения Боголюбова, директор ДК «Гамма»;
13 округ - Сергей Смоленский, действующий депутат муниципалитета;
14 округ - Василий Тубашов, директор Ярославской областной больницы;
15 округ - Илья Горохов, действующий депутат муниципалитета;
16 округ - Алексей Малютин, действующий депутат муниципалитета;
17 округ - Андрей Степанов, первый заместитель директор ГБУ «Горзеленхозстрой»;
18 округ - Светлана Агашина, действующий депутат муниципалитета;
19 округ - Андрей Будников, генеральный директор ООО «Велес»;
20 округ - Любовь Сурова, советник мэра Ярославля;
21 округ - Анатолий Каширин, действующий депутат муниципалитета;
22 округ - Николай Куликов, директор спортивной школы олимпийского резерва №3;
23 округ - Екатерина Майнугина, директор ДК «Нефтяник»;
24 округ - Евгения Овод, действующий депутат муниципалитета;
25 округ - Дмитрий Волончунас, действующий депутат муниципалитета;
26 округ - Владислав Любомиров, заместитель директора по снабжению завода «Хром»;
27 округ - Зураби Липартелиани, директор школы №57;
28 округ - Александр Черепанин, действующий депутат муниципалитета;
29 округ - Сергей Калинин, действующий депутат муниципалитета;
30 округ - Константин Шлапак, действующий депутат муниципалитета;
31 округ - Надежда Лихачева, заместитель директора УК «Яркамп»;
32 округ - Сергей Давлетов, главный врач больницы №2;
33 округ - Александр Ерофеев, технический директор ООО «АДС» (ЛДПР);
34 округ - Александр Забирко, действующий депутат муниципалитета;
35 округ - Миша Халтян, действующий депутат муниципалитета;
36 округ - Алена Герасименко, индивидуальный предприниматель;
37 округ - Олег Ненилин, действующий депутат муниципалитета;
38 округ - Игорь Пятковский, индивидуальный предприниматель.