Михаил Евраев поблагодарил своих избирателей за поддержку

Фото: телеграм-канал Михаила Евраева

«Спасибо, за поддержку всем избирателям. Очень ценю ваше доверие. Вместе мы решим все поставленные задачи и сможем сделать больше для развития нашего региона. Выборами ничего не заканчивается. Всё только начинается», – написал Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Глава региона поблагодарил за результативную работу своих соратников, которые были заняты в организации выборов и обеспечении безопасности их проведения.

«Благодарю сотрудников областного избиркома и силовых ведомств, членов территориальных и участковых комиссий, наблюдателей и представителей разных партий. Голосование в Ярославской области прошло открыто и честно. Благодарю свою команду. Работаем дальше», – добавил Михаил Евраев.

За первого секретаря областного комитета КПРФ Михаила Парамонова, который занял второе место, проголосовали 14258 человек (6,46%). На третьем месте кандидат от ЛДПР, депутат Ярославской областной думы Владимир Смирнов. У него 9141 голос (4,14%). Четвертое и пятое место заняли кандидаты в губернаторы от партий «Коммунисты России» и «Партии Пенсионеров». Игоря Милорадова поддержали 7369 избирателей (3,34%), Константина Тукеева – 4615 (2,09%).

Выборы губернатора проходили в течение трех дней, с 9 по 11 сентября. Проголосовать за кандидатов можно было, как очно, так и дистанционно.