У актера Романа Курцына в Ярославле пропал домашний ворон

Актер Роман Курцын ищет своего домашнего ворона. ФОТО: страница Романа Курцына ВКонтакте

Актер Роман Курцын ищет своего домашнего ворона. Птица улетела в районе Резинотехники.

- Пропал мой Добрыня! На лапках надеты отпутенки (черные ремешки). Людей не боится, может клянчить еду. Будем рады любой информации, - написал Роман на своей странице ВКонтакте.

Нашедшему актер обещает хорошее вознаграждение.

В комментариях поклонники Романа стараются его приободрить.

- У ворона хорошая память. Он вернется, - убеждает Александр Бурдин.