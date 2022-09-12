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Дом. Семья12 сентября 2022 8:51

У актера Романа Курцына в Ярославле пропал домашний ворон

Птица улетела в районе Резинотехники
Полина Вачнадзе
Актер Роман Курцын ищет своего домашнего ворона. ФОТО: страница Романа Курцына ВКонтакте

Актер Роман Курцын ищет своего домашнего ворона. ФОТО: страница Романа Курцына ВКонтакте

Актер Роман Курцын ищет своего домашнего ворона. Птица улетела в районе Резинотехники.

- Пропал мой Добрыня! На лапках надеты отпутенки (черные ремешки). Людей не боится, может клянчить еду. Будем рады любой информации, - написал Роман на своей странице ВКонтакте.

Нашедшему актер обещает хорошее вознаграждение.

В комментариях поклонники Романа стараются его приободрить.

- У ворона хорошая память. Он вернется, - убеждает Александр Бурдин.