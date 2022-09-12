У актера Романа Курцына в Ярославле пропал домашний ворон

Актер Роман Курцын ищет своего домашнего ворона. ФОТО: страница Романа Курцына ВКонтакте
Актер Роман Курцын ищет своего домашнего ворона. Птица улетела в районе Резинотехники.
- Пропал мой Добрыня! На лапках надеты отпутенки (черные ремешки). Людей не боится, может клянчить еду. Будем рады любой информации, - написал Роман на своей странице ВКонтакте.
Нашедшему актер обещает хорошее вознаграждение.
В комментариях поклонники Романа стараются его приободрить.
- У ворона хорошая память. Он вернется, - убеждает Александр Бурдин.