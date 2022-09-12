На ремонт поликлиник Переславской больницы выделили 50 миллионов рублей Фото: Правительство Ярославской области

В шести зданиях Переславской центральной районной больницы в этом году пройдет капитальный ремонт. На это выделено 50 миллионов рублей.

Уже отремонтирована крыша взрослой больницы. На ее ремонт потратили 5,7 миллиона рублей. Помимо этого, заменили окна, поставили ограждения и установили козырьки вентиляционных шахт.

– Будем продолжать ремонт взрослой поликлиники. Планируем обновить систему отопления, коридоры. Также в этом году предстоит замена лифтового оборудования, которое практически полностью исчерпало свои ресурсы, – рассказал главный врач больницы Кирилл Харчиков. – Один из главных принципов капитального ремонта – не навреди. Поэтому мероприятия проводились и проводятся поэтапно, что позволяет лечебным учреждениям не прерывать работу и продолжать прием пациентов.