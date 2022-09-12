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Общество12 сентября 2022 10:30

На ремонт поликлиник Переславской больницы выделили 50 миллионов рублей

Крыша взрослой поликлиники уже отремонтирована
Анастасия ГОЛУБЕВА
На ремонт поликлиник Переславской больницы выделили 50 миллионов рублей

На ремонт поликлиник Переславской больницы выделили 50 миллионов рублей

Фото: Правительство Ярославской области

В шести зданиях Переславской центральной районной больницы в этом году пройдет капитальный ремонт. На это выделено 50 миллионов рублей.

Уже отремонтирована крыша взрослой больницы. На ее ремонт потратили 5,7 миллиона рублей. Помимо этого, заменили окна, поставили ограждения и установили козырьки вентиляционных шахт.

– Будем продолжать ремонт взрослой поликлиники. Планируем обновить систему отопления, коридоры. Также в этом году предстоит замена лифтового оборудования, которое практически полностью исчерпало свои ресурсы, – рассказал главный врач больницы Кирилл Харчиков. – Один из главных принципов капитального ремонта – не навреди. Поэтому мероприятия проводились и проводятся поэтапно, что позволяет лечебным учреждениям не прерывать работу и продолжать прием пациентов.