Михаил Евраев поблагодарил ярославцев за поддержку на губернаторских выборах

В Ярославской области прошли выборы губернатора Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области прошли выборы губернатора. Уверенную победу одержал Михаил Евраев – за него, по предварительным данным, свои голоса отдали более 80% избирателей.

- Спасибо всем, кто нашел время, дошел до избирательного участка или проголосовал через Интернет, сделал свой выбор и поддержал развитие региона, - обратился к жителям области Михаил Евраев. - Спасибо за поддержку всем избирателям. Очень ценю ваше доверие. Вместе мы решим все поставленные задачи и сможем сделать больше для развития нашего региона. Выборами ничего не заканчивается. Все только начинается.

Также избранный губернатор поблагодарил всех, кто занимался организацией выборов и обеспечением их безопасности.

- Благодарю всю команду. Работаем дальше, - сказал глава области.