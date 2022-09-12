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Политика12 сентября 2022 8:31

Михаил Евраев поблагодарил ярославцев за поддержку на губернаторских выборах

Он одержал уверенную победу
Полина Вачнадзе
В Ярославской области прошли выборы губернатора

В Ярославской области прошли выборы губернатора

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области прошли выборы губернатора. Уверенную победу одержал Михаил Евраев – за него, по предварительным данным, свои голоса отдали более 80% избирателей.

- Спасибо всем, кто нашел время, дошел до избирательного участка или проголосовал через Интернет, сделал свой выбор и поддержал развитие региона, - обратился к жителям области Михаил Евраев. - Спасибо за поддержку всем избирателям. Очень ценю ваше доверие. Вместе мы решим все поставленные задачи и сможем сделать больше для развития нашего региона. Выборами ничего не заканчивается. Все только начинается.

Также избранный губернатор поблагодарил всех, кто занимался организацией выборов и обеспечением их безопасности.

- Благодарю всю команду. Работаем дальше, - сказал глава области.