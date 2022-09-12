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Спорт12 сентября 2022 8:33

Ярославский «Локомотив» уступил московскому ЦСКА

Игра закончилась со счетом 2:3
Полина Вачнадзе
Ярославские хоккеисты «Локомотива» проиграли московскому ЦСКА

Ярославские хоккеисты «Локомотива» проиграли московскому ЦСКА

Фото: Александр Погорелов

Вчера, 11 сентября, на «Арене-2000» ярославские хоккеисты «Локомотива» проиграли московскому ЦСКА. Игра закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

У «Локомотива» голы забили Артем Ильенко и Александр Полунин. У москвичей отличились Виталий Абрамов, Тахир Мингачев и Максим Соркин.

«Железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице

«Железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице

Фото: Александр Погорелов

- Нет разницы, легкие мы голы пропускаем или тяжелые. Они не то, чтобы выбили из ритма, но мы были долго в психологическом ступоре. Это давало инициативу ЦСКА. Непросто было взломать оборону. Такие матчи или подталкивают к развитию, или ты в коконе будешь сидеть и ждать, когда кто-то поможет, - сказал после игры главный Тернер «Локомотива» Игорь Никитин.

Сейчас «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице. Следующий матч пройдет в среду, 14 сентября. Ярославцы сыграют против петербургского СКА.